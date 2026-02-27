"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Tessa B, l'une des voix marquantes de la 15ème saison (vidéo)

J-1 avant le lancement de la 15ème saison de "The Voice" sur TF1. En avant-première, découvrez l'audition à l'aveugle de Tessa B, l'une des voix marquante de cette nouvelle saison.

Dès la première note, Tessa B, 32 ans, originaire de Paris, a bouleversé les coachs...

Pour elle, chanter est bien plus qu’une passion, c’est sa façon de s’exprimer. Sa première expérience sur scène à 15 ans lui a révélé sa place : sous les projecteurs. Depuis plus de dix ans, elle persévère dans la musique.

Samedi soir, elle se présente aux auditions à l’aveugle pour tenter de faire se retourner Tayc, Florent Pagny, Lara Fabian et Amel Bent.

Tessa B interprète "Confidence pour confidence" de Jean Schultheis.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.