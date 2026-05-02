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"The Voice" : TF1 dévoile la Battle de Chloé et Lady O qui impressionnent par leur maturité (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 205
"The Voice" : TF1 dévoile la Battle de Chloé et Lady O qui impressionnent par leur maturité (vidéo)

À quelques heures du début des Battles de la 15ème saison de "The Voice", TF1 dévoile la prestation de Chloé et Lady O qui sera diffusée ce samedi 2 mai 2026 à 21:10.

À découvrir samedi soir : la puissante battle de la Team Florent Pagny. Elle oppose Lady O, 18 ans, venue de Suisse, à Chloé, 17 ans.

Lady O avait subjugué les coachs avec sa maturité et son univers indépendant façonné entre les vignes et le lac Léman. Face à elle, Chloé, la jeune lycéenne de 17 ans, qui a fait du piano son abri et sa "safe place", avait fait retourner les 4 coachs lors des auditions.

Toutes deux habituées à chanter en groupe, elles se retrouvent aujourd'hui seules face à face pour défendre ce monument de la chanson québécoise.

Laquelle des deux Florent Pagny va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 02 mai 2026 14:51
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