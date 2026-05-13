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"The Voice" : Les Performances, dernière ligne droite avant la demi-finale, vendredi 15 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 296
"The Voice" : Les Performances, dernière ligne droite avant la demi-finale, vendredi 15 mai 2026 sur TF1

Vendredi 15 mai 2026 à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de découvrir sur TF1 une toute nouvelle étape pour les candidats de la 15ème saison de "The Voice" : Les performances, dernière ligne droite avant la demi-finale.

Après les Auditions à l'aveugle, puis les Battles précédées des Qualifications, place à une toute nouvelle épreuve, la plus personnelle depuis la création du programme : Les performances.

Une expérience unique pour les talents et les téléspectateurs

Pour la première fois dans l’histoire de "The Voice" les talents ont carte blanche. Ils pourront montrer leur univers musical à travers un titre et une mise en scène de leur choix, décor, figurants, choristes, mise en scène, tout.

Objectif : réaliser de véritables performances scéniques !

Des choix difficiles pour les coachs

Les coachs vont accompagner et pousser au bout de leur vision leurs quatre derniers talents. Ils vont les mettre face à face deux par deux, pour ne garder qu'un seul finaliste par binôme.

Ainsi à l'issue de cette épreuve, seulement deux talents par coach seront qualifiés pour la Demi-Finale !

Ne manquez pas cette nouvelle épreuve, vendredi 15 mai 2026 à 21:10 sur TF1.

Dernière modification le mercredi, 13 mai 2026 09:44
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