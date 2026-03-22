Replay "The Voice" : Blue Jay chante "Anxiety" de Doechii (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Blue Jay. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Blue Jay (Jeanne) a choisi un titre de Doechii "Anxiety" pour séduire les coachs lors de la quatrième soirée des Auditions à l'aveugle.

Un cocon, une maison, un jardin “guinguette”, un studio, une routine presque parfaite. Blue Jay s’est construite une vie calme, stable, domestique, comme si, après avoir beaucoup bougé, elle avait enfin trouvé un endroit où son corps peut souffler.

Petite, elle est discrète, observatrice. À 9 ans, elle monte sur scène avec son grand frère non pas pour chanter, mais pour rapper, une première sortie de soi et une première vibration pour la petite Jeanne. Elle traverse aussi des années de GRS et de danse classique, des milieux où l’on peut vite se sentir enfermée dans un moule, où la pression abîme la santé mentale et l’image de soi. La musique arrive alors comme une porte ouverte, l’apprentissage du chant, de la guitare, du piano, et surtout l’écriture suis naturellement.

Aujourd’hui, elle vit de sa musique, compose, produit, a déjà côtoyé des scènes importantes et assuré des premières parties. Et à chaque passage du studio à la lumière, c’est la même sensation. Une mue. Jeanne, la casanière rassurée, laisse place à Blue Jay, puissante, légitime et vivante. Ses chaussettes porte-bonheur disent “fuck off” comme un rappel intime qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, et c’est très bien comme ça. 2026, elle le sent, c’est son année, celle où elle déploie enfin ses ailes.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 21 mars 2026 sur TF1.