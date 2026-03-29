Replay "The Voice" : Alvin Amaïzo chante "Ciel" de Gims (vidéo)

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Alvin Mamaïzo est le huitième talent à se présenter devant les coachs avec "Ciel" de Gims.
Alvin Amaïzo est un chanteur, multi-instrumentiste et producteur originaire de Tours. Influencé par le R&B, la soul et la pop moderne, il écrit, compose et produit lui-même ses morceaux, dans un univers qui peut rappeler des artistes comme Luidji, Yamê ou Steve Ibrahim.
Les fauteuils des coachs vont-ils se retourner ?
Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.