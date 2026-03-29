Replay "The Voice" : Alvin Amaïzo chante "Ciel" de Gims (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Alvin Amaïzo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Alvin Mamaïzo est le huitième talent à se présenter devant les coachs avec "Ciel" de Gims.

Alvin Amaïzo est un chanteur, multi-instrumentiste et producteur originaire de Tours. Influencé par le R&B, la soul et la pop moderne, il écrit, compose et produit lui-même ses morceaux, dans un univers qui peut rappeler des artistes comme Luidji, Yamê ou Steve Ibrahim.

Les fauteuils des coachs vont-ils se retourner ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.