Replay "The Voice" : Coline chante "Ne me dis plus jamais" de Linh (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Coline. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice, Coline est le nouveau talent à se présenter devant les coachs avec "Ne me dis plus jamais" de Linh.

Les fans de "The Voice" connaissent bien Coline, elle a été finaliste de The Voice Kids en 2024 dans l'équipe de Slimane.

Elle revient, avec un titre de Linh, sa chanteuse préférée. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Linh lui fait la surprise de chanter avec elle après sa prestation...

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 mars 2026 sur TF1.