Replay "The Voice" : Alvin et Gros Monsieur chantent "Mr/Mme" de Loïc Nottet (vidéo)

Un combat de douceur et de sincérité pour la prochaine Battle.
Gros Monsieur (Riwan), qui a fait de son surnom une armure pour chanter la réparation intime, faisait face à la sensibilité d'Alvin Amaïzo.
Sur le texte poignant de Loïc Nottet, les deux artistes ont dû livrer leur vérité sans artifice. Alvin et Gros Monsieur chantent "Mr/Mme".
Qui, d'Alvin ou de Gros Monsieur, a su toucher Amel Bent au point de poursuivre la compétition ?
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.