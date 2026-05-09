Replay "The Voice" : Alvin et Gros Monsieur chantent "Mr/Mme" de Loïc Nottet (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Alvin et Gros Monsieur de la Team Amel Bent. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Un combat de douceur et de sincérité pour la prochaine Battle.

Gros Monsieur (Riwan), qui a fait de son surnom une armure pour chanter la réparation intime, faisait face à la sensibilité d'Alvin Amaïzo.

Sur le texte poignant de Loïc Nottet, les deux artistes ont dû livrer leur vérité sans artifice. Alvin et Gros Monsieur chantent "Mr/Mme".

Qui, d'Alvin ou de Gros Monsieur, a su toucher Amel Bent au point de poursuivre la compétition ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.