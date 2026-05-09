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Replay "The Voice" : Lohi et Maelle chantent "Ma meilleure ennemie" de Stromae et Pomme (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 149
Replay "The Voice" : Lohi et Maelle chantent "Ma meilleure ennemie" de Stromae et Pomme (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Lohi et Maelle de la Lara Fabian. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Duel de jeunesse et d'ambition pour cette dernière Battle.

Lohi, visage connu de The Voice Kids désormais installé seul à Paris pour multiplier les projets artistiques, affrontait Maëlle, la jeune artiste de 20 ans qui a quitté son Sud natal pour écumer les open mic de la capitale.

Tous deux tournés vers l'avenir et la création, ils ont dû s'approprier ce titre moderne de Stromae et Pomme. Lohi et Maelle chantent "Ma meilleure ennemie".

Qui a remporté son ticket pour continuer l'aventure auprès de Lara Fabian ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 23:41
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