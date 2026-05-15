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Replay "The Voice" : Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 252
Replay "The Voice" : Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo (vidéo)

La soirée des Performances, nouvelle étape inédite de la 15ème saison de "The Voice", se poursuit sur TF1 avec Mickaëlle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo.

Mickaëlle a-t-elle été sélectionnée par Tayc pour la demi-finale ?

 Extrait de "The Voice", les Performances vendredi 15 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le vendredi, 15 mai 2026 23:56
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