Replay "The Voice" : Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo (vidéo)

La soirée des Performances, nouvelle étape inédite de la 15ème saison de "The Voice", se poursuit sur TF1 avec Mickaëlle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo. Mickaëlle a-t-elle été sélectionnée par Tayc pour la demi-finale ? Extrait de "The Voice", les Performances vendredi 15 mai 2026 sur TF1.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire