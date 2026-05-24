Replay "The Voice" samedi 23 mai 2026 sur TF1, voici les 16 prestations de la demi-finale (vidéo)

Samedi 23 mai 2026 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas a présenté la demi-finale de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 16 prestations de la soirée.

Pour cette demi-finale de The Voice, les talents se sont affrontés pour tenter d'obtenir l'un des quatre tickets pour la Grande Finale.

Chacun a partagé la scène avec une figure emblématique du programme lors de duos inédits, avant de défendre son identité en solo avec un orchestre symphonique.

Les candidats n'étaient plus que huit, avec une seule place disponible par équipe :

Tessa B et Mickaëlle Leslie chez Tayc

et chez Gros monsieur et CJM'S chez Amel Bent

et chez Lady'O et Sam chez Florent Pagny

et chez Hugo et Lohi chez Lara Fabian

Les 16 prestations de la demi-finale

Si vous n'étiez pas devant votre télévision samedi soir, ou si vous souhaitez revoir la prestation d'un talent, retrouverez ci-dessous les 16 prestations de cette demi-finale.