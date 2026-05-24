Replay "The Voice" samedi 23 mai 2026 sur TF1, voici les 16 prestations de la demi-finale (vidéo)

Pour cette demi-finale de The Voice, les talents se sont affrontés pour tenter d'obtenir l'un des quatre tickets pour la Grande Finale.
Chacun a partagé la scène avec une figure emblématique du programme lors de duos inédits, avant de défendre son identité en solo avec un orchestre symphonique.
Les candidats n'étaient plus que huit, avec une seule place disponible par équipe :
- Tessa B et Mickaëlle Leslie chez Tayc
- Gros monsieur et CJM'S chez Amel Bent
- Lady'O et Sam chez Florent Pagny
- Hugo et Lohi chez Lara Fabian
Les 16 prestations de la demi-finale
Si vous n'étiez pas devant votre télévision samedi soir, ou si vous souhaitez revoir la prestation d'un talent, retrouverez ci-dessous les 16 prestations de cette demi-finale.
Replay "The Voice" : Tessa B chante "Besame mucho" de Consuelo Valàzquez (vidéo)…
23 mai 2026 - 22:16 Vidéos
Replay "The Voice" : Gros Monsieur et Soprano chantent "Clown" (vidéo)
23 mai 2026 - 22:22 Vidéos
Replay "The Voice" : Hugo chante "Monde" de Luidji (vidéo)
23 mai 2026 - 22:38 Vidéos
Replay "The Voice" : Lady’O et Julien Clerc chantent "Fais-moi une place" (vidéo…
23 mai 2026 - 22:41 Vidéos
Replay "The Voice" : Mickaëlle Leslie chante "Where is My Husband !" de Raye (vi…
23 mai 2026 - 22:45 Vidéos
Replay "The Voice" : Lohi et Maëlle chantent "L’effet de masse" (vidéo)
23 mai 2026 - 22:50 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S et Jérémy Frérot chantent "Un homme" (vidéo)
23 mai 2026 - 22:59 Vidéos
Replay "The Voice" : Sam chante " Voilà" de Barbara Pravi (vidéo)
23 mai 2026 - 23:04 Vidéos
Replay "The Voice" : Tessa B et Jenifer chantent "Donne-moi le temps" (vidéo)
23 mai 2026 - 23:07 Vidéos
Replay "The Voice" : Mickaëlle Leslie et Linh chantent " J’avoue" (vidéo)
23 mai 2026 - 23:12 Vidéos
Replay "The Voice" : Lohi chante " Jef " de Jacques Brel (vidéo)
23 mai 2026 - 23:40 Vidéos
Replay "The Voice" : Hugo et Slimane chantent "Dis-moi que tu m’aimes" (vidéo)…
23 mai 2026 - 23:47 Vidéos
Replay "The Voice" : Sam et Zazie chantent "A ma place" de Zazie et Axel Bauer (…
23 mai 2026 - 23:51 Vidéos
Replay "The Voice" : Lady’O chante "Vole" de Céline Dion (vidéo)
23 mai 2026 - 23:55 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S chante "Seul au monde" de Corneille (vidéo)
24 mai 2026 - 00:20 Vidéos
Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Tout va bien" d’Orelsan (vidéo)
24 mai 2026 - 00:24 Vidéos