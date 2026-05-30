Replay "The Voice" : CJM’S chante "Les démons de minuit" d’Images (vidéo)

CJM’S est le grand finaliste de l’équipe d’Amel Bent.
Le créateur qui a su convaincre Amel Bent par son génie du beatbox et sa capacité à devenir un orchestre à lui seul. Il est polyvalent et a émerveillé sa coach à chaque étape.
Pour la finale, il s'attaque à un nouveau registre. CJM’S chante "Les démons de minuit" d’Images. Il compte prouver qu'il est avant tout un grand interprète capable de faire vibrer le plateau.
Sera-t-il sacré grand gagnant de The Voice 2026 ?
Extrait de "The Voice", la Finale du samedi 30 mai 2026 sur TF1.