La Finale de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec le quatrième et dernier passage de Lady'O, super finaliste, pour sa composition personnelle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lady’O, super finaliste de l’équipe de Florent Pagny, défend son identité avec sa propre création : « Little Me ».

Sera-t-elle sacrée grande gagnante de The Voice 2026 ?

Extrait de "The Voice", la Finale du samedi 30 mai 2026 sur TF1.