Inédit, le film "Tori et Lokita" des frères Dardenne diffusé sur Culturebox mercredi 21 mai 2025 (vidéo)

Mercredi 21 mai 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Tori et Lokita", un film réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne, sorti en 2022 et inédit en clair à la télévision.

"Tori et Lokita" des frères Dardenne raconte l'histoire poignante de deux jeunes migrants, Tori, un garçon, et Lokita, une adolescente, en Belgique. Venus seuls d'Afrique, ils font face à la dure réalité de l'exil et tentent de survivre en s'appuyant sur leur amitié indéfectible.

Lokita se bat pour obtenir des papiers, multipliant les démarches administratives et les entretiens difficiles, tandis que Tori, plus jeune, a déjà obtenu son statut. Pour gagner de l'argent, Lokita travaille dans un réseau de trafic de drogue, une situation qui la met en grand danger. Leur lien, présenté comme celui d'un frère et d'une sœur, est leur seul soutien face à l'adversité et à la menace constante d'expulsion si Lokita n'obtient pas ses papiers avant sa majorité.

Le film met en lumière la vulnérabilité des mineurs isolés, l'inhumanité du système d'immigration et la force de l'amitié face à des conditions de vie précaires et dangereuses. Malgré leur jeune âge, Tori et Lokita font preuve d'une grande détermination pour rester ensemble et construire une vie meilleure.

Le récit explore les thèmes de l'exploitation, de la solidarité et de la cruauté du monde dans lequel ces enfants sont contraints de grandir.