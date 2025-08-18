recherche
Cinéma

"La voie royale" de Frédéric Mermoud avec Suzanne Jouannet sur Arte mercredi 20 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 158
"La voie royale" de Frédéric Mermoud avec Suzanne Jouannet sur Arte mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Mercredi 20 août 2025 à 21:00, Arte diffusera "La voie royale", un film de Frédéric Mermoud dans lequel une brillante élève de la campagne intègre une prépa parisienne, affrontant une compétition intense pour l'ascension sociale.

L'histoire en quelques lignes...

Sophie, une jeune lycéenne brillante et travailleuse issue d'un milieu rural, est encouragée par son professeur de mathématiques à intégrer une classe préparatoire scientifique prestigieuse à Lyon.

Loin de sa ferme familiale, elle découvre un monde de compétition intense, de codes sociaux et de pressions académiques.

Au fil de ses rencontres et de ses efforts acharnés, elle réalise que son rêve d'intégrer Polytechnique est bien plus qu'un simple concours : c'est un véritable défi d'ascension sociale et un cheminement personnel pour trouver sa place dans un monde qui ne lui ressemble pas.

Le film explore avec subtilité les notions de transfuge de classe, de détermination et de l'ambiguïté des grandes écoles.
Dernière modification le lundi, 18 août 2025 13:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Flic Story&quot; avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 20 août 2025

18 août 2025 - 14:16

Sur le même thème...

Inédit, le film &quot;La petite sirène&quot; diffusé sur M6 mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Inédit, le film "La petite sirène" diffusé sur M6 mercredi 20 août 2025 (vidéo)

18 août 2025 - 12:32

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

16 août 2025 - 20:04 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL