"La voie royale" de Frédéric Mermoud avec Suzanne Jouannet sur Arte mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Mercredi 20 août 2025 à 21:00, Arte diffusera "La voie royale", un film de Frédéric Mermoud dans lequel une brillante élève de la campagne intègre une prépa parisienne, affrontant une compétition intense pour l'ascension sociale.

L'histoire en quelques lignes...

Sophie, une jeune lycéenne brillante et travailleuse issue d'un milieu rural, est encouragée par son professeur de mathématiques à intégrer une classe préparatoire scientifique prestigieuse à Lyon.

Loin de sa ferme familiale, elle découvre un monde de compétition intense, de codes sociaux et de pressions académiques.

Au fil de ses rencontres et de ses efforts acharnés, elle réalise que son rêve d'intégrer Polytechnique est bien plus qu'un simple concours : c'est un véritable défi d'ascension sociale et un cheminement personnel pour trouver sa place dans un monde qui ne lui ressemble pas.

Le film explore avec subtilité les notions de transfuge de classe, de détermination et de l'ambiguïté des grandes écoles.