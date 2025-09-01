"Elle s'appelait Sarah" avec Kristin Scott Thomas à revoir sur Arte mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Elle s'appelait Sarah", un film de Gilles Paquet-Brenner, adapté du roman de Tatiana de Rosnay, avec Kristin Scott Thomas.

L'histoire en quelques lignes...

Journaliste américaine, Julia doit emménager avec sa fille et son mari français dans un vieil appartement du Marais, à Paris, où les grands-parents de ce dernier s'étaient installés en juillet 1942, peu après la rafle du Vel' d'Hiv', survenue les 16 et 17 du même mois. Elle apprend que les ont précédés dans ces lieux une famille d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, dont les parents ont été assassinés à Auschwitz. Mais qu'est-il arrivé à leurs enfants, le petit Michel, 4 ans, et sa sœur Sarah, âgée d'une dizaine d'années ?

Alors qu'elle prépare un grand article pour commémorer cette rafle qui vit la police française arrêter dans des conditions inhumaines plus de 13 000 civils destinés à la déportation, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, la jeune journaliste ressent la nécessité de retrouver leurs traces.

Peu à peu, à mesure qu’elle progresse dans son enquête, un lien d’une force étrange se noue entre elle et la fillette, qui pourrait menacer ce qu’elle a de plus cher...

Ampleur romanesque

C'est en anglais que la romancière franco-britannique Tatiana de Rosnay a écrit Sarah's Key (“La clé de Sarah”). Cette histoire fictive, qui s'appuie sur des faits historiques établis, a été son premier best-seller, avec plus de 11 millions d'exemplaires vendus dans une vingtaine de pays, dont la France, entre 2007 et 2009.

Portée par l'interprétation ultrasensible de Kristin Scott Thomas et de la jeune Mélusine Mayance (entourées par un casting sans faille, dont Frédéric Pierrot, Michel Duchaussoy, Niels Arestrup...), cette adaptation à la fois simple et fidèle reconstitue sobrement ces deux journées que la France s'est longtemps employée à oublier, sans pour autant sacrifier l'ampleur romanesque du récit original.