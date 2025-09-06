recherche
"Le monde ne suffit pas" à revoir sur France 3 lundi 8 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 176
"Le monde ne suffit pas" à revoir sur France 3 lundi 8 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Le monde ne suffit pas", le 19ème opus de la saga James Bond avec Pierce Brosnan.

L'histoire en quelques lignes...

Sir Robert King, un magnat du pétrole, a été assassiné dans les locaux des services secrets britanniques, le MI6.

Le commanditaire du meurtre est Renard, un mercenaire insensible à la douleur. Craignant que ce dernier ne s'en prenne désormais à Elektra, la fille de Robert King, M demande à James Bond de la protéger.

Armé des derniers gadgets fournis par Q, 007 part pour le Caucase afin de débusquer Renard.

James Bond se rend donc en Azerbaïdjan pour poursuivre son enquête, ce qui le fait évoluer dans le monde du pétrole.

Pierce Brosnan incarne James Bond pour la troisième fois.

Sophie Marceau rejoint la liste des Françaises qui jouent le rôle d'une James Bond girl.

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 12:41
Publié dans Cinéma, Lundi
