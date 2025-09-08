"Entre ses mains" avec Isabelle Carré & Benoît Poelvoorde sur Arte mercredi 10 septembre 2025

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Entre ses mains" d'Anne Fontaine, un thriller psychologique qui explore la fascination et l'ambiguïté d'une relation entre une femme ordinaire et un homme énigmatique, sur fond de faits divers.

L'histoire en quelques lignes...

À Lille, Claire (Isabelle Carré), une agente d'assurance mariée et mère de famille, mène une vie paisible et rangée. Sa routine est bouleversée lorsqu'elle rencontre Laurent (Benoît Poelvoorde), un vétérinaire venu la consulter pour un dégât des eaux.

Très vite, une relation étrange et ambiguë se noue entre eux. Laurent est un homme au comportement singulier, à la fois séducteur et inquiétant. Alors que Claire se rapproche de lui, des meurtres de jeunes femmes sont commis dans la région, commis par un tueur en série utilisant un scalpel.

Claire commence à faire le lien entre les crimes et son nouvel ami. Les indices et les confidences de Laurent la poussent à douter de son innocence.

Le film se concentre sur la psychologie des personnages et la tension qui monte au fur et à mesure que Claire s'enfonce dans cette relation dangereuse. Malgré ses doutes, elle est étrangement attirée par Laurent, fascinée par sa personnalité complexe et ses zones d'ombre, mettant sa propre vie en danger.

"Entre ses mains" est une adaptation du roman "Les Kangourous" de Dominique Barbéris.

Le film est salué pour les performances d'Isabelle Carré et de Benoît Poelvoorde, qui sort de son registre comique habituel pour un rôle troublant.