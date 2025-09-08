recherche
"Le fils à Jo" avec Gérard Lanvin et Jérémie Duvall à revoir sur NOVO 19 mercredi 10 septembre 2025

lundi 8 septembre 2025
"Le fils à Jo" avec Gérard Lanvin et Jérémie Duvall à revoir sur NOVO 19 mercredi 10 septembre 2025

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le fils à Jo", un film réalisé par Philippe Guillard qui explore la relation entre un père et son fils dans l'univers du rugby.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le Tarn, Jo Canavaro, ex-vedette locale de rugby, désespère de voir un jour son fils se passionner pour le ballon ovale et honorer ainsi l'héritage patriarcal. Comédie sportive et familiale plongée dans l'univers du rugby, à la fois drôle et émouvante, “Le fils à Jo”réunit plusieurs fans et personnalités de la discipline.

Jo Canavaro, ancien joueur de rugby de haut niveau, vit seul avec son fils Tom de 13 ans à Doumiac, un petit village du Sud-Ouest. Après avoir perdu sa femme dans un accident de voiture lorsque Tom avait seulement un an, Jo s'est totalement enfermé dans ses souvenirs. Il se consacre depuis à son fils et veut à tout prix en faire une star du rugby.

Lassé par l'attitude de son père, Tom, plus doué en maths qu'en sport, se braque et refuse de s'entraîner avec lui. Même Pompon, le meilleur ami de Jo qui vit depuis plusieurs années avec eux, n'arrive pas à convaincre Tom de revenir sur sa décision. C'est alors que Jo retrouve un ancien coéquipier, Le Chinois, devenu conseiller d'éducation dans le collège de Tom. Ce dernier réussit à convaincre le jeune garçon de reprendre l'entraînement et embauche de nouvelles recrues parmi les jeunes du village pour former une équipe. Le Chinois fait également venir un de ses vieux amis, star du rugby néo-zélandais, pour les entraîner, ce qui suscite la jalousie de Jo...

Avec : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato, Élodie Navarre, Philippe Guillard, Jean-François Cayrey, Abel Jafri.
Publié dans Cinéma
