"À cœur ouvert" avec Juliette Binoche à revoir sur France 4 jeudi 11 septembre 2025

Jeudi 11 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "À cœur ouvert", un film de Marion Laine, avec Juliette Binoche et Édgar Ramírez, un drame centré sur un couple de chirurgiens cardiaques, Mila et Javier.

L'histoire en quelques lignes...

Passionnés par leur métier et par leur amour, ils partagent une relation fusionnelle depuis dix ans. Cependant, cet équilibre est bouleversé lorsque Mila tombe enceinte de manière inattendue.

Cette nouvelle remet en question leur mode de vie non conventionnel et leur liberté. Sous la pression, Javier cède à son penchant pour l'alcool, ce qui affecte son travail et le pousse à s'éloigner de Mila. Leurs vies professionnelles et personnelles s'effondrent, les entraînant dans une spirale de désespoir et de violence.

Le film explore les thèmes de la passion amoureuse et professionnelle, de la crise conjugale face à l'arrivée d'un enfant et de la dépendance à l'alcool.