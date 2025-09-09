recherche
"Ce qui nous lie" de Cédric Klapisch à revoir sur NOVO 19 jeudi 11 septembre 2025

"Ce qui nous lie" de Cédric Klapisch à revoir sur NOVO 19 jeudi 11 septembre 2025

Jeudi 11 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Ce qui nous lie", un film de Cédric Klapisch sorti en 2017 qui raconte l'histoire de trois frères et sœurs qui se retrouvent après la mort de leur père, un vigneron en Bourgogne.

L'histoire en quelques lignes...

Jean a quitté le domaine familial il y a dix ans pour voyager à travers le monde. Apprenant que son père est mourant, il décide de rentrer en Bourgogne. Il retrouve sa sœur Juliette et son jeune frère Jérémie. Le père meurt peu de temps après, juste avant le période des vendanges.

Les trois jeunes adultes doivent alors affronter l'héritage familial, la succession du domaine viticole et le travail de la vigne. Au fil des saisons qui passent, ils vont devoir réapprendre à vivre ensemble, à gérer leurs différends et à redéfinir leur relation de fraternité. Le film suit leur évolution sur une année, au rythme du cycle de la vigne et de la fabrication du vin, qui sert de métaphore à leur propre maturité.

"Ce qui nous lie" aborde des thèmes chers à Cédric Klapisch, tels que la transmission, le poids de l'héritage, le lien à la terre, la famille et la recherche de son identité.

