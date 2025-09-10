"Le Goût des autres" d'Agnès Jaoui à revoir sur France 5 vendredi 12 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Le Goût des autres", une comédie dramatique réalisée par Agnès Jaoui qui explore les thèmes du choc des cultures, des préjugés sociaux et de la tolérance.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit Jean-Jacques Castella, un chef d'entreprise aisé mais peu cultivé, marié à une femme snob qui ne s'intéresse qu'à la décoration. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il tombe éperdument amoureux de sa professeure d'anglais, Clara Devaux, qui est également actrice de théâtre.

Fasciné par le monde du théâtre et de l'art qu'elle incarne, Castella tente maladroitement de se rapprocher d'elle. Il s'immisce dans son cercle d'amis, composé d'intellectuels et d'artistes qui le considèrent avec condescendance, le jugeant pour ses manières "populaires" et son manque de goût.

Parallèlement à cette intrigue principale, le film tisse plusieurs histoires secondaires :

Celle du garde du corps de Castella, Moreno, un homme taciturne et rigide qui entame une relation avec Manie, la serveuse d'un bar fréquenté par le groupe de Clara.

Celle de Bruno Deschamps, le chauffeur de Castella, qui est en couple à distance et qui se retrouve impliqué dans les relations de son patron.

Ces différents destins s'entrecroisent et mettent en lumière les difficultés de communication et de compréhension entre des individus issus de milieux sociaux très différents.

Le film, tout en étant une comédie, aborde avec finesse les questions de l'exclusion, du jugement social et de la recherche du bonheur et de l'amour, en dehors des conventions.

Avec : Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro, Agnès Jaoui, Gérard Lanvin, Alain Chabat, Wladimir Yordanoff, Christiane Millet.