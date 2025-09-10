recherche
Cinéma

Culte : "Tatie Danielle" d'Étienne Chatiliez à revoir sur TFX vendredi 12 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025 91
Culte : "Tatie Danielle" d'Étienne Chatiliez à revoir sur TFX vendredi 12 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:10, TFX vous proposera de revoir le cultissime film d'Étienne Chatiliez "Tatie Danielle", une comédie satirique qui brosse le portrait d'une vieille dame acariâtre, Danielle Billard, qui mène la vie dure à son entourage.

L'histoire en quelques lignes...

Après le décès de sa gouvernante Odile, Danielle, qui vit seule dans sa grande maison en province, est recueillie par son neveu Jean-Pierre et sa femme Catherine, de braves bourgeois parisiens. Elle va alors prendre un malin plaisir à leur rendre la vie insupportable par ses caprices, sa méchanceté et ses mensonges.

Les Billard, malgré tous leurs efforts pour la satisfaire, sont à bout de nerfs. Pour les vacances d'été, ils décident de la faire garder par une jeune aide-soignante, Sandrine. D'abord, Tatie Danielle essaie de la faire partir, mais elle tombe sur plus forte qu'elle. Sandrine ne se laisse pas faire et réagit fermement, ce qui va paradoxalement créer une complicité inattendue entre les deux femmes. Tatie Danielle va enfin trouver en Sandrine une âme sœur, une personne qui ne la plaint pas et qui ne se laisse pas manipuler.

Cependant, Tatie Danielle, dans un dernier accès de folie, sème la pagaille et met le feu à l'appartement, ce qui provoque l'intervention des pompiers et un scandale médiatique. Les Billard sont accusés de négligence. On la retrouve finalement à la montagne, en vacances avec sa seule amie, Sandrine.

Le film se termine sur cette note, montrant que Tatie Danielle a enfin trouvé un peu de bonheur et de complicité auprès de quelqu'un qui l'accepte telle qu'elle est.

Avec : Isabelle Nanty, Tsilla Chelton, Catherine Jacob, Neige Dolsky, Maurice Baquet, Évelyne Didi, Patrick Bouchitey.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Australie, la ruée vers l'or&quot; saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 12 septembre 2025

"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 12 septembre 2025

10 septembre 2025 - 15:58

Sur le même thème...

&quot;De Gaulle et le chancelier&quot;, fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 12 septembre 2025

"De Gaulle et le chancelier", fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 12 septembre 2025

10 septembre 2025 - 14:42

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL