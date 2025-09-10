Culte : "Tatie Danielle" d'Étienne Chatiliez à revoir sur TFX vendredi 12 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:10, TFX vous proposera de revoir le cultissime film d'Étienne Chatiliez "Tatie Danielle", une comédie satirique qui brosse le portrait d'une vieille dame acariâtre, Danielle Billard, qui mène la vie dure à son entourage.

L'histoire en quelques lignes...

Après le décès de sa gouvernante Odile, Danielle, qui vit seule dans sa grande maison en province, est recueillie par son neveu Jean-Pierre et sa femme Catherine, de braves bourgeois parisiens. Elle va alors prendre un malin plaisir à leur rendre la vie insupportable par ses caprices, sa méchanceté et ses mensonges.

Les Billard, malgré tous leurs efforts pour la satisfaire, sont à bout de nerfs. Pour les vacances d'été, ils décident de la faire garder par une jeune aide-soignante, Sandrine. D'abord, Tatie Danielle essaie de la faire partir, mais elle tombe sur plus forte qu'elle. Sandrine ne se laisse pas faire et réagit fermement, ce qui va paradoxalement créer une complicité inattendue entre les deux femmes. Tatie Danielle va enfin trouver en Sandrine une âme sœur, une personne qui ne la plaint pas et qui ne se laisse pas manipuler.

Cependant, Tatie Danielle, dans un dernier accès de folie, sème la pagaille et met le feu à l'appartement, ce qui provoque l'intervention des pompiers et un scandale médiatique. Les Billard sont accusés de négligence. On la retrouve finalement à la montagne, en vacances avec sa seule amie, Sandrine.

Le film se termine sur cette note, montrant que Tatie Danielle a enfin trouvé un peu de bonheur et de complicité auprès de quelqu'un qui l'accepte telle qu'elle est.

Avec : Isabelle Nanty, Tsilla Chelton, Catherine Jacob, Neige Dolsky, Maurice Baquet, Évelyne Didi, Patrick Bouchitey.