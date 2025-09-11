Le film "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma à revoir sur France 4 samedi 13 septembre 2025

Samedi 13 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "", un film réalisé en 2019 par Céline Sciamma qui suit la naissance d'un amour secret et passionnel entre une artiste peintre et son modèle au XVIIIe siècle.

L'histoire en quelques lignes...

En 1770, sur une île isolée de Bretagne, Marianne, une artiste peintre, est chargée de réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme issue de la noblesse qui vient de quitter le couvent. Ce portrait est destiné à son futur époux milanais, qu'elle ne connaît pas.

Héloïse, qui refuse ce mariage arrangé, a déjà fait fuir la précédente peintre en refusant de poser. Pour réussir sa mission, Marianne est donc introduite auprès d'Héloïse en tant que simple dame de compagnie. Elle l'observe secrètement au fil de leurs promenades et de leurs discussions pour la mémoriser et la peindre la nuit, en cachette.

Au fil de ces journées, une complicité, puis un lien profond, se tissent entre les deux jeunes femmes. Leurs regards se croisent et s'échangent, jusqu'à faire naître une passion amoureuse qui bouleverse leur existence.

Le film explore cette relation secrète et intense, faite de regards, d'attente et de frustration, alors que leur destin respectif semble déjà tracé.