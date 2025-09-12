"Gone Girl" avec Ben Affleck à revoir sur France 2 dimanche 14 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 17 septembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Gone Girl", un film américain réalisé par David Fincher et sorti en 2014.

L'histoire en quelques lignes...

Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, le professeur d'écriture Nick Dunne (Ben Affleck) remarque en rentrant chez lui que sa femme Amy (Rosamund Pike) a disparu. Cela fait près de deux ans que les époux ont quitté New York pour s'installer dans la ville natale de Nick, dans le Missouri. Amy ayant servi d'inspiration à ses parents pour la série de livres pour enfants L'Épatante Amy, sa disparition suscite de vives émotions dans tout le pays.

En conférence de presse, Nick paraît peu affecté par la disparition de son épouse. Les médias le pointent alors du doigt comme potentiel meurtrier et s'interrogent sur son comportement qui pourrait être celui d'un sociopathe.

Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?