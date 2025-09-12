"The Constant Gardener" de Fernando Meirelles à revoir sur Arte dimanche 14 septembre 2025

Dimanche 14 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "The Constant Gardener", un thriller politico-romantique avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, inspiré d'un roman de John le Carré.

Le film dépeint l'histoire de Justin Quayle (joué par Ralph Fiennes), un diplomate britannique discret et passionné de jardinage, en poste au Kenya. Sa vie bascule lorsque sa femme, Tessa (interprétée par Rachel Weisz), une avocate militante engagée, est retrouvée assassinée dans la brousse.

Secoué par cette tragédie et les rumeurs d'infidélité de sa femme, Justin entreprend de découvrir la vérité sur sa mort. Son enquête le mène sur les traces des recherches que menait Tessa, qui soupçonnait une grande compagnie pharmaceutique de mener des essais cliniques illégaux et mortels sur la population kenyane.

Au fur et à mesure de son investigation, Justin découvre un vaste complot impliquant à la fois la corruption du gouvernement kenyan et des hautes sphères de l'industrie pharmaceutique et de l'establishment britannique. Il réalise l'ampleur du courage de sa femme et du danger auquel elle s'était exposée pour dénoncer ces pratiques.

Le film alterne entre l'enquête de Justin et des flashbacks de sa relation avec Tessa, montrant comment leur amour, initialement improbable, s'est transformé en une admiration profonde.