recherche
Cinéma

"The Constant Gardener" de Fernando Meirelles à revoir sur Arte dimanche 14 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 87
"The Constant Gardener" de Fernando Meirelles à revoir sur Arte dimanche 14 septembre 2025

Dimanche 14 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "The Constant Gardener", un thriller politico-romantique avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, inspiré d'un roman de John le Carré.

L'histoire en quelques lignes...

Le film dépeint l'histoire de Justin Quayle (joué par Ralph Fiennes), un diplomate britannique discret et passionné de jardinage, en poste au Kenya. Sa vie bascule lorsque sa femme, Tessa (interprétée par Rachel Weisz), une avocate militante engagée, est retrouvée assassinée dans la brousse.

Secoué par cette tragédie et les rumeurs d'infidélité de sa femme, Justin entreprend de découvrir la vérité sur sa mort. Son enquête le mène sur les traces des recherches que menait Tessa, qui soupçonnait une grande compagnie pharmaceutique de mener des essais cliniques illégaux et mortels sur la population kenyane.

Au fur et à mesure de son investigation, Justin découvre un vaste complot impliquant à la fois la corruption du gouvernement kenyan et des hautes sphères de l'industrie pharmaceutique et de l'establishment britannique. Il réalise l'ampleur du courage de sa femme et du danger auquel elle s'était exposée pour dénoncer ces pratiques.

Le film alterne entre l'enquête de Justin et des flashbacks de sa relation avec Tessa, montrant comment leur amour, initialement improbable, s'est transformé en une admiration profonde.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les pouvoirs extraordinaires du corps humain&quot; : Tout pour prévenir et soulager le mal de dos sur T18 dimanche

"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" : Tout pour prévenir et soulager le mal de dos sur T18 dimanche

12 septembre 2025 - 14:24

Sur le même thème...

&quot;Brokenwood - Le jour des morts&quot; : résumé de l'épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 14 septembre 2025

"Brokenwood - Le jour des morts" : résumé de l'épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 14 septembre 2025

12 septembre 2025 - 11:45

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" sur la Côte d'Opale samedi 13 septembre 2025 s…

11 septembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL