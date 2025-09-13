"Meurs un autre jour" à revoir sur France 3 lundi 15 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera une nouvelle soirée "James Bond" avec la rediffusion de "Meurs un autre jour", le 20ème opus de la saga.

L'histoire en quelques lignes...

James Bond est en mission en Corée du Nord à la suite d'une enquête sur un trafic d'armes et de diamants de contrebande, dirigé par le Colonel Moon. Mais quelqu'un le trahit et après une course-poursuite menant à la mort du colonel nord-coréen, il se fait capturer par le Général Moon (le père du colonel), puis torturer.

Un an plus tard, il est relâché lors d'un échange contre Zao, l'ex-homme de main du Colonel Moon, le seul qui connaît l'identité du traître.

Abandonné par le MI6, Bond mène son enquête en solo de Hong Kong à Londres pour savoir qui l'a trahi et qui est ce mystérieux Gustav Graves, dont il a retrouvé des diamants dans les mains de Zao. Pendant ce temps, Bond fait la connaissance de Jinx, une femme assez mystérieuse à deux identités.

« M » lui propose de le réintégrer à son poste d'agent secret et l'envoie en Islande, où il fait la connaissance de Miranda Frost, un agent du MI6, alors qu'il commence à percer l'identité de Gustav Graves et à découvrir le secret de son dangereux projet.

Cependant, Bond n'est pas au bout de ses surprises...