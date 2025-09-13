recherche
Cinéma

"L'aigle s'est envolé" avec Michael Caine et Donald Sutherland sur Arte lundi 15 septembre 2025

samedi 13 septembre 2025
Lundi 15 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "L'aigle s'est envolé", un thriller de guerre qui déroule en 1943 et propose un scénario audacieux : l'enlèvement de Winston Churchill par un commando allemand.

L'histoire en quelques lignes...

Le film commence après l'enlèvement de Mussolini par les Alliés. Inspiré par cette réussite, Hitler émet l'idée folle de faire enlever le Premier ministre britannique, Winston Churchill. Bien que l'opération soit considérée comme quasi impossible, le colonel Radl (Robert Duvall) des services secrets allemands est chargé de la planifier.

Il recrute un homme peu ordinaire pour cette mission : Liam Devlin (Donald Sutherland), un agent de l'IRA (Armée républicaine irlandaise) qui hait les Anglais et le colonel Kurt Steiner (Michael Caine), un officier de parachutistes hautement décoré, mais banni sur une île de la Manche pour avoir sauvé une jeune fille juive d'une exécution par les SS.

L'équipe, composée d'hommes de Steiner et de Devlin, est parachutée en Angleterre, dans le Norfolk, déguisée en soldats polonais. Leur objectif est d'attendre l'arrivée de Churchill dans un petit village côtier où il doit passer quelques jours.

Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce que la couverture du commando soit compromise. Un des soldats allemands sauve un enfant en train de se noyer, mais un détail de son uniforme révèle sa véritable identité. S'ensuit alors une course contre la montre et une fusillade intense contre les forces alliées qui convergent vers le village. Le film monte en tension, culminant dans une confrontation violente.

Le commando subit de lourdes pertes, mais Steiner parvient finalement à s'introduire dans la maison où est censé se trouver Churchill. Cependant, le plan initial est un échec et la mission se termine de manière dramatique, révélant une vérité inattendue sur la cible de l'opération.

Publié dans Cinéma, Lundi
Suivez nous...

