"Nos frangins" de Rachid Bouchareb diffusé sur France 4 jeudi 18 septembre 2025 (vidéo)

mardi 16 septembre 2025
"Nos frangins" de Rachid Bouchareb diffusé sur France 4 jeudi 18 septembre 2025 (vidéo)

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Nos frangins" réalisé par Rachid Bouchareb, un drame historique qui se déroule dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Il s'inspire de faits réels et met en lumière deux affaires tragiques survenues simultanément.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit les événements de cette nuit où, alors que Paris est le théâtre de grandes manifestations étudiantes contre la réforme universitaire Devaquet, deux jeunes hommes d'origine algérienne trouvent la mort suite à des violences policières :

Malik Oussekine est battu à mort par des policiers des "voltigeurs" (les brigades volantes motoportées) alors qu'il se trouve en marge des manifestations.

Abdel Benyahia est abattu par un inspecteur de police en banlieue parisienne, alors qu'il tentait de séparer une bagarre dans un bar.

Le film se concentre sur les efforts du ministère de l'Intérieur pour étouffer ces deux affaires. Le réalisateur met en parallèle les deux destins tragiques, soulignant la volonté du pouvoir de l'époque de minimiser ces événements, et en particulier la mort d'Abdel Benyahia, moins médiatisée que celle de Malik Oussekine.

"Nos frangins" est un film sur le devoir de mémoire qui explore les violences policières, le racisme et les manœuvres politiques pour dissimuler la vérité. Il rend hommage aux deux victimes et à leurs familles.

Avec : Samir Guesmi, Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz, Laïs Salameh, Gerard Watkins, Wabinle Nabie...

Ce film est déconseillé aux moins de 10 ans.
Dernière modification le mardi, 16 septembre 2025 12:02
Publié dans Cinéma, Jeudi
"Le trésor caché du Moyen-Âge" : la science révèle le vrai visage de la France médiévale sur France 5 jeudi 18 septembre 2025

"Le trésor caché du Moyen-Âge" : la science révèle le vrai visage de la France médiévale sur France 5 jeudi 18 septembre 2025

16 septembre 2025 - 12:04

"Meurtres à Blois" à revoir sur France 3 jeudi 18 septembre 2025 avec Anne Charrier et Olivier Marchal

"Meurtres à Blois" à revoir sur France 3 jeudi 18 septembre 2025 avec Anne Charrier et Olivier Marchal

16 septembre 2025 - 11:46

"La grande librairie" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus pa…

15 septembre 2025 - 13:02 Magazines

