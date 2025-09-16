recherche
Hommage à Robert Redford sur France 2 avec la diffusion de "Out of Africa" ce mardi 16 septembre 2025

mardi 16 septembre 2025
Hommage à Robert Redford sur France 2 avec la diffusion de "Out of Africa" ce mardi 16 septembre 2025

Ce mardi 16 septembre 2025, France 2 bouleverse ses programmes pour rendre hommage à Robert Redford avec la rediffusion du film "Out of Africa", réalisé par Sydney Pollack et sorti en 1985.

L'histoire en quelques lignes...

Le film s'ouvre sur Karen Blixen, revenue au Danemark, se remémorant sa vie en Afrique. L'histoire principale commence en 1914, lorsqu'elle part pour le Kenya afin d'épouser par arrangement le baron Bror von Blixen. Le mariage est un échec : Bror est infidèle et peu intéressé par leur projet initial d'élevage, le transformant en plantation de café.

Sur place, Karen tombe amoureuse de l'Afrique et de ses habitants, notamment les Kikuyus. Elle se lie d'amitié avec les locaux, gère sa ferme avec passion et s'implique dans leur bien-être. Mais c'est sa rencontre avec l'aventurier et chasseur Denys Finch Hatton, interprété par Robert Redford, qui bouleverse sa vie. Leur relation est faite de passion, mais aussi de liberté et d'indépendance, Denys refusant de se conformer aux conventions sociales ou d'être lié à un seul endroit.

Le film suit le parcours de Karen : ses difficultés à gérer sa plantation de café, la Première Guerre mondiale, la syphilis transmise par son mari, son divorce et surtout, son amour tumultueux et non conventionnel avec Denys.

"Out of Africa" est célèbre pour ses paysages magnifiques, sa musique émouvante et la performance de ses acteurs, Meryl Streep et Robert Redford, qui incarnent avec brio ces deux esprits libres dans un cadre sauvage et majestueux. Le film a remporté sept Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

En conséquence, la soirée continue sur l'alcoolisme est déprogrammée et sera proposée ultérieurement.
Dernière modification le mardi, 16 septembre 2025 20:11
Publié dans Cinéma, Mardi
"100% logique" de retour le 4 octobre 2025 sur France 2, les invités de Cyril Féraud

16 septembre 2025 - 18:37

"100% logique" de retour le 4 octobre 2025 sur France 2, les invités de Cyril Féraud

16 septembre 2025 - 18:37

"Nos frangins" de Rachid Bouchareb diffusé sur France 4 jeudi 18 septembre 2025 (vidéo)

16 septembre 2025 - 11:53

"Nos frangins" de Rachid Bouchareb diffusé sur France 4 jeudi 18 septembre 2025 (vidéo)

16 septembre 2025 - 11:53

"La grande librairie" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

15 septembre 2025 - 13:02

"La grande librairie" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus pa…

15 septembre 2025 - 13:02 Magazines

