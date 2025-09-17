"Dead for a Dollar" avec Christoph Waltz diffusé sur T18 jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à 20:40, T18 diffusera "Dead for a Dollar", un western réalisé par Walter Hill, sorti en 2022 qui met en scène un chasseur de primes confronté à un choix moral, tout en faisant face à de vieux rivaux et à de nouveaux dangers.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule en 1897, dans le territoire du Nouveau-Mexique. Max Borlund (joué par Christoph Waltz), un célèbre chasseur de primes, est engagé par un riche homme d'affaires pour retrouver et ramener sa femme, Rachel (Rachel Brosnahan), qui aurait été enlevée par un déserteur.

Au cours de sa mission au Mexique, Max retrouve son vieil ennemi, un hors-la-loi nommé Joe Cribbens (Willem Dafoe). Il découvre également que Rachel et le déserteur sont en réalité des amants qui cherchent à échapper au mari violent de Rachel.

Confronté à un dilemme, Max doit choisir entre sa mission et ses convictions, tout en faisant face à d'autres tueurs à gages et à son rival de toujours.