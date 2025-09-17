"La doublure" de Francis Veber à revoir sur NOVO 19 jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "La doublure", une comédie réalisée en 2006 par Francis Veber qui s'appuie sur le célèbre personnage de François Pignon.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre Levasseur (joué par Daniel Auteuil), un riche homme d'affaires marié, est surpris par un paparazzi en compagnie de sa maîtresse, la superbe top-model Elena (Alice Taglioni).

Pour éviter un divorce coûteux avec sa femme, Christine (Kristin Scott Thomas), Levasseur invente un mensonge rocambolesque. Il prétend que sur la photo, Elena n'est pas avec lui, mais avec un passant anonyme, le modeste voiturier François Pignon (Gad Elmaleh), qui se trouvait là par hasard.

Afin de rendre son histoire crédible, Levasseur se voit contraint de demander à la sublime Elena d'emménager chez Pignon, dans son appartement HLM. Cette cohabitation improbable entre la star et l'homme simple et timide donne lieu à une succession de situations cocasses et de quiproquos, au grand désespoir de François qui essaie de cacher sa "relation" à sa petite amie, Émilie (Virginie Ledoyen).

Le film suit donc les péripéties de ce trio et des personnages secondaires, entre la jalousie de Levasseur et la maladresse de Pignon, créant une comédie de mœurs basée sur les faux-semblants et les quiproquos.