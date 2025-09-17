recherche
Cinéma

"La doublure" de Francis Veber à revoir sur NOVO 19 jeudi 18 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 97
"La doublure" de Francis Veber à revoir sur NOVO 19 jeudi 18 septembre 2025

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "La doublure", une comédie réalisée en 2006 par Francis Veber qui s'appuie sur le célèbre personnage de François Pignon.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre Levasseur (joué par Daniel Auteuil), un riche homme d'affaires marié, est surpris par un paparazzi en compagnie de sa maîtresse, la superbe top-model Elena (Alice Taglioni).

Pour éviter un divorce coûteux avec sa femme, Christine (Kristin Scott Thomas), Levasseur invente un mensonge rocambolesque. Il prétend que sur la photo, Elena n'est pas avec lui, mais avec un passant anonyme, le modeste voiturier François Pignon (Gad Elmaleh), qui se trouvait là par hasard.

Afin de rendre son histoire crédible, Levasseur se voit contraint de demander à la sublime Elena d'emménager chez Pignon, dans son appartement HLM. Cette cohabitation improbable entre la star et l'homme simple et timide donne lieu à une succession de situations cocasses et de quiproquos, au grand désespoir de François qui essaie de cacher sa "relation" à sa petite amie, Émilie (Virginie Ledoyen).

Le film suit donc les péripéties de ce trio et des personnages secondaires, entre la jalousie de Levasseur et la maladresse de Pignon, créant une comédie de mœurs basée sur les faux-semblants et les quiproquos.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Dead for a Dollar&quot; avec Christoph Waltz diffusé sur T18 jeudi 18 septembre 2025

"Dead for a Dollar" avec Christoph Waltz diffusé sur T18 jeudi 18 septembre 2025

17 septembre 2025 - 09:52

Sur le même thème...

&quot;Dead for a Dollar&quot; avec Christoph Waltz diffusé sur T18 jeudi 18 septembre 2025

"Dead for a Dollar" avec Christoph Waltz diffusé sur T18 jeudi 18 septembre 2025

17 septembre 2025 - 09:52

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus pa…

15 septembre 2025 - 13:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL