Hommage à Robert Redford avec la rediffusion de "Jeremiah Johnson" vendredi 19 septembre 2025 sur France 5

Vendredi 19 septembre 2025 à 21:05, France 5 rendra hommage à Robert Redford avec la rediffusion du film "Jeremiah Johnson" réalisé par Sydney Pollack et sorti en 1972.

L'histoire en quelques lignes...

Jeremiah Johnson, un ancien militaire, qui, armé de sa seule volonté, s'aventure dans une nature qu'il ne connaît pas. Ses débuts sont marqués par la difficulté et la solitude. Il doit apprendre à chasser et à piéger pour survivre, une tâche ardue qui met sa détermination à rude épreuve. Sa rencontre avec d'autres trappeurs, notamment le bourru Bear Claw, lui permet de s'initier aux techniques de survie. C'est le début d'une vie en autarcie, où chaque jour est une lutte pour l'existence.

Au fil de ses pérégrinations, Jeremiah se forge une vie inattendue. Il recueille Caleb, un jeune garçon traumatisé par le massacre de sa famille, et est contraint d'épouser Swan, la fille d'un chef indien. Ce trio improbable forme une famille soudée, trouvant un semblant de paix et de bonheur dans un environnement hostile. Cette période de vie idyllique représente l'idéal de Jeremiah : une existence simple, en harmonie avec la nature et loin des conventions sociales.

L'équilibre de cette nouvelle vie est brutalement rompu lorsque Jeremiah accepte de guider une patrouille de l'armée à travers un cimetière indien, un lieu sacré. Cet acte de profanation déclenche la fureur de la tribu des Crows, qui se venge en massacrant sa famille. Profondément affecté par la perte de ses proches, Jeremiah Johnson se transforme alors en une figure légendaire et redoutée, connue sous le nom de "tueur de Crows".

Le film explore les thèmes de la solitude, de la survie et de la vengeance, montrant comment l'harmonie avec la nature peut être brisée par la tragédie. La transformation de Jeremiah, d'un trappeur idéaliste en un homme marqué par la souffrance, est une réflexion sur le fait que l'on ne peut jamais complètement échapper à sa condition humaine.