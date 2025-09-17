recherche
"Inséparables" avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov à revoir sur M6 vendredi 19 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 105
Vendredi 19 septembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "Inséparables" de Varante Soudjian et Thomas Pone avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov et Judith El Zein.

L'histoire en quelques lignes...

Le jeune Mika passe au tribunal pour escroquerie. À sa sortie du tribunal, il est menacé par des hommes de main. Il retourne aussitôt dans la salle d'audience et mord la main de la juge pour être jeté en prison, où il sera en sécurité.

Une fois incarcéré, il partage la cellule d'un dénommé Poutine, fan d'armes à feu et spécialiste des armes russes. Mika séduit ce Poutine par sa connaissance de ces armes et les deux détenus deviennent amis. Racketté par d'autres prisonniers, Mika est protégé par Poutine, qui est craint des autres prisonniers car réputé fou et incontrôlable. Mika ressort assez vite et promet à son copain de fonder une entreprise lorsque celui-ci sortira ; ils sont unis pour la vie, inséparables.

Trois ans plus tard, alors que Mika a fait sa place dans une grande entreprise de la Côte d'Azur, il est soudain rattrapé par le passé, puisque Poutine réapparaît, alors même que Mika, devenu directeur financier, s’apprête à épouser la fille de son patron. Le passé va resurgir et Mika, qui a changé de nom, a peur de tout perdre. Il va vainement essayer de se débarrasser de ce partenaire un peu trop voyant et extravagant, mais celui-ci, têtu, maintient l'idée de fonder une entreprise avec son ami. Il envisage d'acheter des hélicoptères russes et de les utiliser pour balader les touristes. Mika essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas possible, mais Poutine maintient fermement son projet.

Se faisant rattraper par son passé, Mika va avoir besoin de Poutine pour le sortir de sa situation, et finalement, inséparables ils resteront.
Dernière modification le mercredi, 17 septembre 2025 15:44
