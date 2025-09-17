"Sergent-major Eismayer" : un film audacieux sur l'homosexualité dans l'armée à voir sur Arte vendredi 19 septembre 2025

Vendredi 19 septembre 2025 à 20:55, Arte diffusera le film "Sergent-major Eismayer" réalisé par David Wagner et sorti en 2022, un drame romantique autrichien inspiré d'une histoire vraie.

L'histoire en quelques lignes...

Charles Eismayer est un sergent-major de l'armée autrichienne, réputé pour être l'instructeur le plus redouté et le plus strict. Sa vie, faite de rigueur et de discipline militaire, est bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle recrue, Mario Falak.

Mario est l'opposé d'Eismayer : il est ouvertement homosexuel, a une attitude provocante et refuse de se laisser intimider. Malgré un début de relation très conflictuel, les deux hommes développent des sentiments inattendus l'un pour l'autre. Eismayer, qui est marié et mène une vie discrète pour cacher son homosexualité, voit ses convictions et sa façade s'effriter au contact de Mario.

Le film explore la difficulté d'assumer son homosexualité dans un milieu très masculin et conservateur comme l'armée. Il dépeint la transformation d'Eismayer, qui passe de l'homophobie et du machisme à l'acceptation de soi et à l'amour.