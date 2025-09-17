recherche
Cinéma

"Sergent-major Eismayer" : un film audacieux sur l'homosexualité dans l'armée à voir sur Arte vendredi 19 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 81
"Sergent-major Eismayer" : un film audacieux sur l'homosexualité dans l'armée à voir sur Arte vendredi 19 septembre 2025

Vendredi 19 septembre 2025 à 20:55, Arte diffusera le film "Sergent-major Eismayer" réalisé par David Wagner et sorti en 2022, un drame romantique autrichien inspiré d'une histoire vraie.

L'histoire en quelques lignes...

Charles Eismayer est un sergent-major de l'armée autrichienne, réputé pour être l'instructeur le plus redouté et le plus strict. Sa vie, faite de rigueur et de discipline militaire, est bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle recrue, Mario Falak.

Mario est l'opposé d'Eismayer : il est ouvertement homosexuel, a une attitude provocante et refuse de se laisser intimider. Malgré un début de relation très conflictuel, les deux hommes développent des sentiments inattendus l'un pour l'autre. Eismayer, qui est marié et mène une vie discrète pour cacher son homosexualité, voit ses convictions et sa façade s'effriter au contact de Mario.

Le film explore la difficulté d'assumer son homosexualité dans un milieu très masculin et conservateur comme l'armée. Il dépeint la transformation d'Eismayer, qui passe de l'homophobie et du machisme à l'acceptation de soi et à l'amour.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; mercredi 17 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" mercredi 17 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

17 septembre 2025 - 16:17

Sur le même thème...

&quot;Inséparables&quot; avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov à revoir sur M6 vendredi 19 septembre 2025 (vidéo)

"Inséparables" avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov à revoir sur M6 vendredi 19 septembre 2025 (vidéo)

17 septembre 2025 - 15:39

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 18 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 18 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

17 septembre 2025 - 14:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL