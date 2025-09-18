"L'homme de Rio" avec Jean-Paul Belmondo à revoir sur T18 samedi 20 septembre 2025

Samedi 20 septembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera "L'Homme de Rio", un film d'aventure et de comédie de 1964 réalisé par Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo et Françoise Dorléac.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit les péripéties d'Adrien Dufourquet, un soldat en permission de huit jours à Paris. Son congé prend une tournure inattendue lorsqu'il assiste à l'enlèvement de sa fiancée, Agnès. Cet enlèvement est lié à l'histoire d'une statuette amazonienne de grande valeur qui a été volée au Musée de l'Homme et dont la famille d'Agnès a un lien.

Déterminé à retrouver Agnès, Adrien se lance à la poursuite des ravisseurs. Sa quête le mène jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil, où il se retrouve au cœur d'une intrigue rocambolesque impliquant un trafic de statuettes et la recherche d'un trésor caché.

Au cours de son périple effréné, Adrien et Agnès vont se retrouver dans une série de situations périlleuses et de cascades spectaculaires, traversant Rio, Brasilia et la forêt amazonienne.

Le film est un hommage à l'univers de Tintin et des films d'aventure, avec une succession de rebondissements, d'humour et de courses-poursuites.