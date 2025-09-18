recherche
Cinéma

"L'homme de Rio" avec Jean-Paul Belmondo à revoir sur T18 samedi 20 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 109
"L'homme de Rio" avec Jean-Paul Belmondo à revoir sur T18 samedi 20 septembre 2025

Samedi 20 septembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera "L'Homme de Rio", un film d'aventure et de comédie de 1964 réalisé par Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo et Françoise Dorléac.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit les péripéties d'Adrien Dufourquet, un soldat en permission de huit jours à Paris. Son congé prend une tournure inattendue lorsqu'il assiste à l'enlèvement de sa fiancée, Agnès. Cet enlèvement est lié à l'histoire d'une statuette amazonienne de grande valeur qui a été volée au Musée de l'Homme et dont la famille d'Agnès a un lien.

Déterminé à retrouver Agnès, Adrien se lance à la poursuite des ravisseurs. Sa quête le mène jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil, où il se retrouve au cœur d'une intrigue rocambolesque impliquant un trafic de statuettes et la recherche d'un trésor caché.

Au cours de son périple effréné, Adrien et Agnès vont se retrouver dans une série de situations périlleuses et de cascades spectaculaires, traversant Rio, Brasilia et la forêt amazonienne.

Le film est un hommage à l'univers de Tintin et des films d'aventure, avec une succession de rebondissements, d'humour et de courses-poursuites.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Chercheurs d'opale&quot; saison 8, résumé des épisodes diffusés samedi 20 septembre 2025 sur RMC Découverte

"Chercheurs d'opale" saison 8, résumé des épisodes diffusés samedi 20 septembre 2025 sur RMC Découverte

18 septembre 2025 - 20:47

Sur le même thème...

Le film &quot;Premier contact&quot; à revoir sur France 4 samedi 20 septembre 2025 (vidéo)

Le film "Premier contact" à revoir sur France 4 samedi 20 septembre 2025 (vidéo)

18 septembre 2025 - 12:10

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 sur France 5

"Echappées belles" dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 …

18 septembre 2025 - 13:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL