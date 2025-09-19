Le film "Aline" de Valérie Lemercier à revoir sur TF1 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir dimanche 21 septembre 2025 à 21:10 sur TMC, le film "Aline" coécrit et réalisé par Valérie Lemercier, sorti en 2020. Il s'agit d'une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion.

L'histoire en quelques lignes...

À la fin des années 1960, au Québec, naît Aline (inspirée de Céline Dion), quatorzième et dernier enfant de Sylvette et Anglomard Dieu. Dans cette famille où la musique est reine, Aline se découvre un véritable talent pour le chant.

Le producteur de musique Guy-Claude Kamar (inspiré par René Angélil), lorsqu'il entend cette magnifique voix, n'a plus qu'une idée en tête : faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde.

Entre le soutien de sa famille et son amour avec Guy-Claude, Aline va devenir l'une des plus grandes stars internationales de la chanson.

Le film a suscité des réactions mitigées, à la fois apprécié pour son côté émouvant et sa performance d'actrice, et critiqué pour certaines de ses approximations. Malgré les controverses, il a été salué par l'Académie des César, Valérie Lemercier remportant le prix de la meilleure actrice.

Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune.