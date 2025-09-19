recherche
"Casino Royale" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 62
"Casino Royale" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Casino Royale", un volet de la saga James Bond réalisé par Martin Campbell, sorti en 2006 au cinéma, avec Daniel Craig pour la première fois dans la peau de 007.

L'histoire en quelques lignes...

James Bond vient d'obtenir le statut d'agent 00 au sein du MI6. Après une mission qui se solde par la destruction d'une ambassade à Madagascar, Bond est envoyé en vacances.

Il poursuit cependant sa mission à Nassau dans les Bahamas où il y rencontre des agents terroristes qui travaillent pour un certain Le Chiffre.

Bond va alors traquer celui-ci jusqu'au Monténégro pour cette mission, qu'il réussira au prix d'importants sacrifices.

Ce film offre une vision plus réaliste et vulnérable de James Bond. On le voit souffrir physiquement et émotionnellement, ce qui le rend plus attachant.

Les séquences d'action sont particulièrement soignées, notamment la poursuite en voiture à Madagascar et la scène de torture dans laquelle Bond est soumis à un test de résistance à la vérité.

Avec : Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright...
