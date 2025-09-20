recherche
"Le sixième enfant", un film poignant sur un pacte secret diffusé sur France 3 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 20 septembre 2025 153
"Le sixième enfant", un film poignant sur un pacte secret diffusé sur France 3 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

Lundi 22 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le film "Le sixième enfant", un drame social qui confronte deux couples aux situations de vie radicalement opposées.

L'histoire en quelques lignes...

D'un côté, il y a Franck (Damien Bonnard) et Meriem (Judith Chemla), un couple issu de la communauté des gens du voyage. Ils ont déjà cinq enfants et vivent dans la précarité. Meriem est enceinte du sixième, mais ils sont en grande difficulté financière et ne peuvent pas subvenir aux besoins d'un enfant supplémentaire, tout en étant opposés à l'avortement pour des raisons morales.

De l'autre, il y a Julien (Benjamin Lavernhe) et Anna (Sara Giraudeau), un couple d'avocats parisiens, qui, malgré leur réussite sociale, n'arrivent pas à avoir d'enfant, et le désir d'Anna de devenir mère est de plus en plus obsessionnel.

Les deux couples se rencontrent suite à une affaire juridique. C'est à ce moment que se tisse un "arrangement impensable" : Franck et Meriem proposent à Julien et Anna de leur donner le bébé à naître en échange d'une aide financière.

Le film explore les dilemmes éthiques, moraux et juridiques que soulève cette transaction. Il ne juge pas les personnages, mais met en lumière les motivations complexes de chacun, naviguant entre le désir ardent de maternité, les difficultés économiques et la notion de la valeur d'un enfant. La tension monte au fur et à mesure que les personnages se débattent avec les conséquences de leur décision.
Publié dans Cinéma, Lundi
