"Le Grand Bleu" de Luc Besson à revoir sur NOVO 19 mercredi 24 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 79
"Le Grand Bleu" de Luc Besson à revoir sur NOVO 19 mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le Grand Bleu", un film culte sorti en 1988, inspiré de la vie des apnéistes Jacques Mayol et Enzo Maiorca. L'histoire suit la rivalité et l'amitié entre deux hommes passionnés par la mer.

L'histoire en quelques lignes...

Le film débute dans les années 1960 en Grèce, où Jacques Mayol et Enzo Molinari, encore enfants, se disputent déjà des records de plongée en apnée. Un accident tragique coûte la vie au père de Jacques, un plongeur, marquant profondément le jeune garçon.

Vingt ans plus tard, la rivalité entre les deux hommes perdure. Enzo est devenu un champion du monde de plongée en apnée, exubérant et sûr de lui. Jacques, quant à lui, est plus solitaire et vit au contact des dauphins, qu'il affectionne particulièrement.

Leurs chemins se recroisent lors du championnat du monde d'apnée à Taormina, en Sicile. C'est là que Jacques rencontre Johana Baker, une employée d'assurance tombée follement amoureuse de lui. Elle tente de le ramener à la "vie normale" sur terre, mais Jacques est de plus en plus attiré par les profondeurs, son véritable refuge.

La compétition s'intensifie entre Jacques et Enzo, qui repoussent leurs limites de plus en plus loin. Lors d'une ultime plongée, Enzo remonte à la surface dans un état critique et meurt dans les bras de Jacques, le suppliant de le ramener au fond de l'eau.

Bouleversé par la mort de son ami, et ne se sentant plus à sa place sur terre, Jacques décide de suivre le dernier vœu d'Enzo.

Publié dans Cinéma, Mercredi
"Ça commence aujourd'hui" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

23 septembre 2025 - 09:06

23 septembre 2025 - 09:06

"La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

22 septembre 2025 - 15:55

22 septembre 2025 - 15:55

"La grande librairie" mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus pa…

22 septembre 2025 - 14:24 Magazines

