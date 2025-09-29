"Le grand alibi" de Pascal Bonitzer à revoir sur Arte mercredi 1er octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Le grand alibi", un film policier de Pascal Bonitzer sorti en 2008, adapté du roman d'Agatha Christie, "Le Vallon".

L'histoire en quelques lignes...

L'intrigue se déroule lors d'un week-end dans la luxueuse demeure de campagne du sénateur Henri Pages et de son épouse Éliane. Parmi les invités se trouve Pierre Collier, un psychiatre mondain et grand coureur de jupons.

Pierre est retrouvé assassiné au bord de la piscine. Son épouse, Claire, est découverte à ses côtés, en état de choc et tenant un revolver à la main. Elle est immédiatement désignée comme la coupable idéale, d'autant qu'elle avait des raisons de se venger de son mari volage.

Cependant, l'arme qu'elle tenait n'est pas celle du crime, et les apparences s'avèrent trompeuses. Le lieutenant Grange, chargé de l'enquête, se rend compte que pratiquement tous les invités avaient un mobile pour vouloir la mort de Pierre.

L'affaire se complexifie encore lorsqu'un deuxième meurtre survient. Le lieutenant Grange doit démêler le véritable du faux parmi les alibis et les relations complexes de ce cercle bourgeois.

Le film s'articule comme un huis clos où les soupçons circulent de personnage en personnage, révélant les mensonges et les secrets de chacun pour découvrir l'identité du véritable assassin.