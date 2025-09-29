recherche
Cinéma

"Le grand alibi" de Pascal Bonitzer à revoir sur Arte mercredi 1er octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025 117
"Le grand alibi" de Pascal Bonitzer à revoir sur Arte mercredi 1er octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Le grand alibi", un film policier de Pascal Bonitzer sorti en 2008, adapté du roman d'Agatha Christie, "Le Vallon".

L'histoire en quelques lignes...

L'intrigue se déroule lors d'un week-end dans la luxueuse demeure de campagne du sénateur Henri Pages et de son épouse Éliane. Parmi les invités se trouve Pierre Collier, un psychiatre mondain et grand coureur de jupons.

Pierre est retrouvé assassiné au bord de la piscine. Son épouse, Claire, est découverte à ses côtés, en état de choc et tenant un revolver à la main. Elle est immédiatement désignée comme la coupable idéale, d'autant qu'elle avait des raisons de se venger de son mari volage.

Cependant, l'arme qu'elle tenait n'est pas celle du crime, et les apparences s'avèrent trompeuses. Le lieutenant Grange, chargé de l'enquête, se rend compte que pratiquement tous les invités avaient un mobile pour vouloir la mort de Pierre.

L'affaire se complexifie encore lorsqu'un deuxième meurtre survient. Le lieutenant Grange doit démêler le véritable du faux parmi les alibis et les relations complexes de ce cercle bourgeois.

Le film s'articule comme un huis clos où les soupçons circulent de personnage en personnage, révélant les mensonges et les secrets de chacun pour découvrir l'identité du véritable assassin.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

29 septembre 2025 - 16:11

Sur le même thème...

&quot;Les malvenus&quot; avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï mercredi 1er octobre 2025 sur France 2

"Les malvenus" avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï mercredi 1er octobre 2025 sur France 2

29 septembre 2025 - 13:01

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 1er octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 1er octobre 2025, les invités reçus par…

29 septembre 2025 - 14:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL