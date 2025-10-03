recherche
"Stars 80" avec Richard Anconina et Patrick Timsit à revoir sur TFX dimanche 5 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 3 octobre 2025 310
"Stars 80" avec Richard Anconina et Patrick Timsit à revoir sur TFX dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 21:10, TFX rediffusera "Stars 80", un film de Frédéric Forestier et Thomas Langmann qui raconte sur le mode de la comédie l'histoire de deux producteurs en difficulté financière.

L'histoire en quelques lignes...

Vincent (Richard Anconina) et Antoine (Patrick Timsit), deux passionnés des années 80, dirigent une petite société de spectacles qui organise des tournées de sosies de stars. Cependant, en raison des déboires sentimentaux des deux hommes et des caprices de leurs « pseudo-vedettes », l'affaire est au bord du dépôt de bilan.

Alors qu'ils sont à la veille de la faillite, ils tombent sur un carton de vieux 45 tours des années 80, ce qui leur donne une idée de génie : pourquoi ne pas remonter sur scène les vraies stars des années 80 ?

Ils se lancent alors dans la quête de ces vedettes un peu oubliées, comme Jeanne Mas, Jean-Luc Lahaye, Lio, Desireless, Peter & Sloane, François Feldman, Début de soirée, Images, Cookie Dingler, Sabrina ou Gilbert Montagné, qui jouent d'ailleurs leur propre rôle dans le film, souvent avec beaucoup d'autodérision.

Ils montent une tournée de concerts qui connaît d'abord des débuts difficiles et des galères en province, avant de rencontrer un succès grandissant et de triompher finalement au Stade de France.

L'histoire du film est inspirée de l'histoire vraie des producteurs Olivier Kaefer et Hugues Gentelet, qui ont eu l'idée de monter la tournée RFM Party 80 en 2006.

