Le film "Tout de suite maintenant" de Pascal Bonitzer diffusé sur Arte mercredi 8 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Tout de suite maintenant", un film réalisé par Pascal Bonitzer qui se déroule dans l'univers impitoyable et codifié de la haute finance, servant de toile de fond à des intrigues à la fois professionnelles et familiales.

L'histoire en quelques lignes...

Nora Sator, une jeune trentenaire ambitieuse et dynamique, débute sa carrière dans le milieu exigeant de la haute finance.

Rapidement, elle découvre que son patron, Arnaud Barsac, et l'épouse de celui-ci, ont fréquenté son propre père, Serge Sator (un mathématicien un peu reclus), dans leur jeunesse. Il semble qu'une mystérieuse et ancienne rivalité les oppose toujours.

Tout en gagnant la confiance de ses supérieurs grâce à son ambition, Nora développe des relations complexes avec son collègue direct, Xavier. En parallèle, sa sœur, Maya, succombe rapidement aux charmes de ce même collègue.

Entre les intrigues professionnelles du monde de la finance et les vieilles histoires de famille et de cœur qui ressurgissent, les destins s'entremêlent, et les masques finissent par tomber, révélant les antagonismes et les secrets.

Avec : Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Jean-Pierre Bacri, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Julia Faure, Pascal Greggory.