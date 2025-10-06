recherche
Cinéma

Le film "Tout de suite maintenant" de Pascal Bonitzer diffusé sur Arte mercredi 8 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025 288
Le film "Tout de suite maintenant" de Pascal Bonitzer diffusé sur Arte mercredi 8 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Tout de suite maintenant", un film réalisé par Pascal Bonitzer qui se déroule dans l'univers impitoyable et codifié de la haute finance, servant de toile de fond à des intrigues à la fois professionnelles et familiales.

L'histoire en quelques lignes...

Nora Sator, une jeune trentenaire ambitieuse et dynamique, débute sa carrière dans le milieu exigeant de la haute finance.

Rapidement, elle découvre que son patron, Arnaud Barsac, et l'épouse de celui-ci, ont fréquenté son propre père, Serge Sator (un mathématicien un peu reclus), dans leur jeunesse. Il semble qu'une mystérieuse et ancienne rivalité les oppose toujours.

Tout en gagnant la confiance de ses supérieurs grâce à son ambition, Nora développe des relations complexes avec son collègue direct, Xavier. En parallèle, sa sœur, Maya, succombe rapidement aux charmes de ce même collègue.

Entre les intrigues professionnelles du monde de la finance et les vieilles histoires de famille et de cœur qui ressurgissent, les destins s'entremêlent, et les masques finissent par tomber, révélant les antagonismes et les secrets.

Avec : Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Jean-Pierre Bacri, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Julia Faure, Pascal Greggory.
Dernière modification le lundi, 06 octobre 2025 19:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

06 octobre 2025 - 21:16

Sur le même thème...

&quot;Beginners&quot; avec Ewan McGregor & Mélanie Laurent sur France 4 mardi 7 octobre 2025

"Beginners" avec Ewan McGregor & Mélanie Laurent sur France 4 mardi 7 octobre 2025

05 octobre 2025 - 13:21

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL