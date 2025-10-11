"Stars 80 : la suite" à revoir sur TFX dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:05, TFX vous proposera de voir ou de revoir le film "Stars 80 : la suite", réalisé en 2017 par Thomas Langmann, avec Patrick Timsit et Richard Anconina.

L'histoire en quelques lignes...

Quatre ans après le succès de la première aventure, la tournée Stars 80 continue de remplir les salles. Alors que les chanteurs s'apprêtent à partir pour une semaine de vacances au ski bien méritée, leurs producteurs, Vincent (Richard Anconina) et Antoine (Patrick Timsit), font une terrible découverte.

Ils apprennent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part de leur directeur financier (Maurice) qui est parti avec la caisse. Ils sont ruinés, criblés de dettes et menacés de dépôt de bilan.

Pour sauver leur société et couvrir leurs dettes, Vincent et Antoine n'ont qu'une seule solution : organiser en urgence le concert du siècle, en faisant appel à de nouvelles stars internationales, tout en cachant la catastrophe financière à la troupe de chanteurs.