"Le diable s'habille en Prada" à revoir sur TMC lundi 13 octobre 2025 (vidéo)

Lundi 13 octobre 2025 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de "Le diable s'habille en Prada", un film réalisé en 2006 par David Frankel, avec Meryl Streep.

Le film met en scène Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestly, une rédactrice en chef caractérielle et influente, et Anne Hathaway dans le rôle d'Andrea Sachs, une jeune diplômée qui arrive à New York et qui devient assistante de Miranda.

On compte également parmi le casting principal Emily Blunt et Stanley Tucci, dans les rôles respectifs de la première assistante de Miranda, Emily Charlton, et le directeur artistique du magazine, Nigel.

L'histoire en quelques lignes...

Tout juste diplômée, Andrea Sachs arrive à New York et obtient un emploi de rêve en travaillant dans le monde de la mode. Elle devient le bras droit de la terriblement célèbre Miranda Priestly, directrice du magazine Runway.

Hélas, devenir l'assistante de la rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode est loin d'être une sinécure ! Corvéable à merci, Andrea doit répondre au moindre désir de sa directrice et sa vie, aussi trépidante soit-elle, devient infernale...