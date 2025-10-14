recherche
Le premier volet de "Kaamelott" rediffusé sur M6 mercredi 15 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 14 octobre 2025 86
À l'occasion de la sortie en salle la semaine prochaine du second volet de "Kaamelott", M6 rediffusera le premier volet mercredi 15 octobre 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule dix ans après qu'Arthur Pendragon a renoncé au trône de Logres et est parti en exil.

Sous la dictature de Lancelot-du-Lac et de ses mercenaires saxons, le royaume est tombé dans la terreur. Les Dieux, indignés, provoquent le retour d'Arthur.

Le récit suit donc le retour du Roi, que beaucoup croient mort, et les tentatives des clans rebelles pour organiser la résistance. Arthur doit alors retrouver son épée Excalibur, reprendre Kaamelott, renverser son rival Lancelot et restaurer la paix sur l'île de Bretagne.

Avec : Alexandre Astier (le Roi Arthur), Anne Girouard (Guenièvre), Franck Pitiot (Perceval), Jean-Christophe Hembert (Karadoc), Lionnel Astier (Léodagan), Joëlle Sevilla (Dame Séli), Jacques Chambon (Merlin), Nicolas Gabion (Bohort de Gaunes), Clovis Cornillac (Quarto), Guillaume Galienne (Alzagar), Thomas Cousseau (Lancelot du Lac), Christian Clavier (Le jurisconsulte), Géraldine Nakache (La Duchesse d'Aquitaine), Alain Chabat (Le Duc d'Aquitaine), Audrey Fleurot (La dame du Lac).
