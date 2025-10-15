Le film "Inferno" de Ron Howard avec Tom Hanks rediffusé sur NOVO 19 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un film réalisé par Ron Howard et adapté du roman de Dan Brown, troisième volet de la saga cinématographique centrée sur le professeur de symbologie Robert Langdon interprété par Tom Hanks.

L'histoire en quelques lignes...

Robert Langdon se réveille dans un hôpital à Florence, en Italie, frappé d'amnésie et souffrant de visions étranges. Il s'associe rapidement avec la Docteure Sienna Brooks (Felicity Jones) pour tenter de retrouver la mémoire et comprendre pourquoi il est pris pour cible par des assassins.

Ils découvrent qu'ils sont impliqués dans une course contre la montre pour déchiffrer des indices laissés par un généticien milliardaire, Bertrand Zobrist (Ben Foster), obsédé par la surpopulation et qui s'est suicidé peu avant. Ces indices sont liés à l'Enfer de Dante (l'Inferno) et mènent à la localisation d'un virus mortel créé par Zobrist dans le but d'éradiquer une partie de l'humanité pour sauver l'espèce.

Langdon et Brooks sillonnent l'Europe (Florence, Venise, Istanbul) en s'appuyant sur des œuvres d'art et des symboles liés à Dante, tout en étant poursuivis par des agents de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dirigée par Elizabeth Sinskey, et par une organisation privée de sécurité.

Avec : Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen.