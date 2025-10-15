recherche
Cinéma

Le film "Inferno" de Ron Howard avec Tom Hanks rediffusé sur NOVO 19 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 15 octobre 2025 95
Le film "Inferno" de Ron Howard avec Tom Hanks rediffusé sur NOVO 19 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un film réalisé par Ron Howard et adapté du roman de Dan Brown, troisième volet de la saga cinématographique centrée sur le professeur de symbologie Robert Langdon interprété par Tom Hanks.

L'histoire en quelques lignes...

Robert Langdon se réveille dans un hôpital à Florence, en Italie, frappé d'amnésie et souffrant de visions étranges. Il s'associe rapidement avec la Docteure Sienna Brooks (Felicity Jones) pour tenter de retrouver la mémoire et comprendre pourquoi il est pris pour cible par des assassins.

Ils découvrent qu'ils sont impliqués dans une course contre la montre pour déchiffrer des indices laissés par un généticien milliardaire, Bertrand Zobrist (Ben Foster), obsédé par la surpopulation et qui s'est suicidé peu avant. Ces indices sont liés à l'Enfer de Dante (l'Inferno) et mènent à la localisation d'un virus mortel créé par Zobrist dans le but d'éradiquer une partie de l'humanité pour sauver l'espèce.

Langdon et Brooks sillonnent l'Europe (Florence, Venise, Istanbul) en s'appuyant sur des œuvres d'art et des symboles liés à Dante, tout en étant poursuivis par des agents de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dirigée par Elizabeth Sinskey, et par une organisation privée de sécurité.

Avec : Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?&quot; sur RMC Découverte jeudi 16 octobre 2025

"Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?" sur RMC Découverte jeudi 16 octobre 2025

15 octobre 2025 - 11:41

Sur le même thème...

&quot;J'adore ce que vous faites&quot; avec Gérard Lanvin et Artus sur TMC jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

"J'adore ce que vous faites" avec Gérard Lanvin et Artus sur TMC jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

15 octobre 2025 - 09:43

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...