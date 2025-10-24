recherche
Cinéma

Le film "Independence Day" avec Will Smith à revoir sur TF1 dimanche 26 octobre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 24 octobre 2025
Le film "Independence Day" avec Will Smith à revoir sur TF1 dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "Independance Day", un film de science-fiction sur une invasion extraterrestre à l'échelle mondiale réalisé en 1996 par Roland Emmerich.

L'histoire en quelques lignes...

Le 2 juillet, de gigantesques vaisseaux spatiaux se positionnent au-dessus des plus grandes villes du monde. L'informaticien David Levinson (Jeff Goldblum) découvre que les signaux émis par ces vaisseaux ne sont pas pacifiques, mais un compte à rebours avant une attaque coordonnée.

Les extraterrestres lancent une attaque dévastatrice, détruisant des monuments emblématiques (comme la Maison-Blanche et l'Empire State Building) et anéantissant de vastes zones urbaines. Des groupes de survivants, incluant le Président des États-Unis Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) et le pilote de l'US Air Force Steven Hiller (Will Smith), convergent vers la Zone 51 dans le désert du Nevada.

Là, ils découvrent des preuves des visites extraterrestres passées. Ils organisent alors une contre-attaque mondiale le 4 juillet, jour de l'Indépendance. David Levinson élabore un plan pour neutraliser les boucliers des vaisseaux aliens en utilisant un virus informatique, ce qui permet aux forces terrestres restantes (pilotes, militaires et civils volontaires) de lancer un assaut final, sauvant l'humanité de l'extinction.

Suivez nous...