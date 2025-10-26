"Harry Potter et la chambre des secrets" à revoir sur TF1 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 28 octobre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 2ème volet : "Harry Potter et la chambre des secrets" réalisé par Chris Columbus, sorti en 2002.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre.

Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire.

Sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier se met à entendre une voix macabre. De plus, un message peint en rouge sang sur un des murs du château annonce que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les victimes, retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l'école, sans que les professeurs - pas même le populaire Gilderoy Lockhart - ne parviennent à endiguer la menace.

Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard.