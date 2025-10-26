recherche
Cinéma

"Harry Potter et la chambre des secrets" à revoir sur TF1 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 91
"Harry Potter et la chambre des secrets" à revoir sur TF1 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 28 octobre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 2ème volet : "Harry Potter et la chambre des secrets" réalisé par Chris Columbus, sorti en 2002.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre.

Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire.

Sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier se met à entendre une voix macabre. De plus, un message peint en rouge sang sur un des murs du château annonce que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les victimes, retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l'école, sans que les professeurs - pas même le populaire Gilderoy Lockhart - ne parviennent à endiguer la menace.

Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard.
Dernière modification le dimanche, 26 octobre 2025 13:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur la terre des dinosaures&quot;, premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:40

Sur le même thème...

&quot;Maigret et l'affaire Saint-Fiacre&quot; avec Jean Gabin à revoir sur Arte lundi 27 octobre 2025

"Maigret et l'affaire Saint-Fiacre" avec Jean Gabin à revoir sur Arte lundi 27 octobre 2025

26 octobre 2025 - 12:40

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...