Le film "16 ans" de Philippe Lioret diffusé sur France 4 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 114
Le film "16 ans" de Philippe Lioret diffusé sur France 4 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:00, France 4 diffusera "16 ans", un film réalisé par Philippe Lioret sorti en 2023, un drame romantique poignant qui s'inscrit dans la lignée de Roméo et Juliette.

L'histoire en quelques lignes...

Le jour de la rentrée en classe de Seconde, Nora et Léo se rencontrent. Malgré leurs origines sociales différentes, le lien est immédiat, un coup de foudre lumineux marquant le début d'une relation adolescente pure et intense. Nora est issue d'un milieu populaire, tandis que Léo appartient à une famille plus aisée.

Leur idylle est brutalement percutée par un événement lié à leurs familles. Le frère de Nora, Tarek, manutentionnaire à l'hypermarché local, est accusé de vol et licencié sur-le-champ. Le directeur de cet hypermarché n'est autre que Franck, le père de Léo. Cet incident, apparemment mineur, devient le catalyseur d'un affrontement entre les deux familles, faisant resurgir les préjugés de classe et les rancœurs.

Alors que Nora et Léo vivent leur première passion, leurs parents s'enfoncent dans un conflit où se mêlent malentendus, différences culturelles et fractures sociales.

Le film explore comment cet environnement toxique, nourri par l'intolérance et la violence verbale et physique, menace de briser l'amour des deux adolescents.

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Dernière modification le mardi, 28 octobre 2025 13:49
