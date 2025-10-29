Le film "Tenue correcte exigée" de Philippe Lioret à revoir sur T18 jeudi 30 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Tenue correcte exigée" de Philippe Lioret, une comédie de quiproquos et de boulevard qui repose sur un choc des mondes, celui de l'élite et celui de l'exclusion sociale.

L'histoire en quelques lignes...

Richard (Jacques Gamblin), un sans-abri, vit dans un abribus en face du luxueux hôtel Charles VII où se tient le très sélect "World Business Forum".

L'enjeu pour Richard est crucial et pressant. Menacé de prison pour avoir touché illégalement des aides sociales, il doit d'urgence prouver qu'il est séparé de son ex-femme pour régulariser sa situation. Le sort veut que cette dernière, Chloé (Zabou Breitman), soit une invitée de marque du forum. Elle est désormais l'épouse d'un puissant gouverneur américain qui se prépare à une campagne présidentielle, et le fait qu'elle soit encore légalement mariée à Richard est un secret bien gardé qui pourrait ruiner sa carrière.

Contraint d'infiltrer l'hôtel pour obtenir la signature salvatrice, Richard pénètre un monde d'opulence où le personnel est tout aussi excentrique que les clients.

Entre un directeur d'hôtel mafieux (Jean Yanne) et un concierge au bord de la crise de nerfs (Daniel Prévost), la présence du SDF et de son chien provoque une série de quiproquos irrésistibles.